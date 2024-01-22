Агент Букари: «Осман готов приехать в РПЛ»

Джордж Вустер, агент нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб в зимнее трансферное окно.

По словам агента, 25-летний ганец готов продолжить карьеру в России, однако интерес к футболисту также проявляют и другие клубы.

«У Букари есть несколько предложений, скоро всё должно решиться. Россия? Осман готов приехать в РПЛ, интерес оттуда есть», — цитирует Вустера «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес у вингеру проявляют «Краснодар» и московский «Спартак».

В текущем сезоне Букари провёл за «Црвену Звезду» 22 матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной Ганы сейчас оценивается в 7,5 миллионов евро.