Игрок «Урала» Эмерсон: «Понимаем, в какой ситуации находимся, несём за это ответственность»

Эмерсон, футболист «Урала», высказался о позиции екатеринбургского клуба в турнирной таблице чемпионата.

«Урал» 25 апреля на своём поле потерпел поражение от «Ростове», встреча завершилась со счётом 0:1. Команда Виктора Ганчаренко находится на 14 месте в турнирной таблице, набрав в 25 матчах 24 очка.

- Давит ли на нас положение в таблице? А почему турнирная таблица должна на нас давить? Мы понимаем, в какой ситуации находимся, несем за это ответственность, которая лежит на нас, - цитирует Эмерсона «Матч ТВ».

В следующем туре екатеринбургская команда в гостях встретится с «Рубином», матч пройдёт 29 апреля в рамках 26-го тура РПЛ.

Эмерсон выступает за «Урал» с 2022 года, контракт футболиста с клубом действует до 30 июня этого года. В текущем сезоне футболист провёл 14 игр в РПЛ и забил один гол.