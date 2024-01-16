Вингер «Црвены Звезды» Осман Букари может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как утверждает Mondo, кубанский коллектив заинтересован в приглашении 25-летнего футболиста из Ганы. Сообщается, что «Краснодар» уже направил предложение в сербский клуб в размере восьми миллионов евро.

По данным источника, «Црвене Звезде» нравится такое предложение, но пока клуб не принял предложение, ведь Букари задействован на Кубке Африки.

Ранее сообщалось, что за нападающим следит московский «Спартак».

В этом сезоне Букари принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и стал автором шести ассистов.