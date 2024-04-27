Защитник «Динамо» Майсторович: «Имеем большое желание выиграть чемпионат и Кубок России»

Милан Майсторович, защитник «бело-голубых», высказался о борьбе за титул в текущем сезоне.

По словам серсбкого футболиста, в «Динамо» очень хотят выиграть Премьер-лигу и Кубок России.

- Реальны ли золотые медали для «Динамо»? Наверное, всё реально. Самое главное, мы все имеем большое желание выиграть чемпионат и, конечно же, Кубок, - цитирует футболиста «Матч ТВ».

«Динамо» в 21-м туре РПЛ на выезде обыграло «Оренбург» со счётом 2:1, игра прошла в среду. Майсторович в том матче во второй раз вышел на поле в футболе «Динамо», долгое время футболист восстанавливался после травмы «крестов».

«Динамо», идущее на третьем месте в таблице, отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков.