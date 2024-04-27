Непомнящий: «Тюкавин с каждым сезоном только прибавляет»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об уровне игры нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«Тюкавин с каждым сезоном только прибавляет. Он умело использует свою скорость, хорошо взаимодействует с партнерами. Поэтому он на данный момент лучший по системе «гол+пас» в чемпионате России», - передает слова эксперта Legalbet.
В нынешнем сезоне Константин принял участие в 32 поединках «Динамо», в которых отметился 14 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.
После 25 туров чемпионата России «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
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