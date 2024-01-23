Семшов: «Тикнизян не из тех футболистов, которые захотят сидеть на лавке»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 8 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.

По мнению Семшова, Тикнизян не захочет сидеть на скамейке запасных и постарается заслужить право выходить в стартовом составе «сине-бело-голубых».

«Если учесть, что Круговой покинет «Зенит», позиция освободится. К тому же Тикнизян может сыграть на нескольких позициях. Для «Зенита» — это хороший трансфер.

Тикнизян не из тех футболистов, которые захотят сидеть на лавке», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Напомним, первым соперником «Зенита» по весенней части сезона станет московский «Спартак».