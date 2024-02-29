​Абаскаль: Не форсируем восстановление Литвинова, Тавареша и Бонгонды

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о состоянии некоторых футболистов команды.

- В Дубае не работали в общей группе Литвинов и Тавареш, а Бонгонда вернулся из сборной с травмой. Как у них дела, когда ждать их возвращения в общую группу?

- Я не раз говорил, что в таких случаях не нужно торопиться. Не нужно форсировать восстановление, движемся шаг за шагом. Конечно, ребят не хватает – с ними наша команда была бы полнее. С нетерпением ждём их возвращения. Уверен, что медицинский штаб сделает всё, чтобы они вернулись в строй как можно скорее. Но, повторюсь, мы не форсируем, - сказал Абаскаль в интервью для клубной пресс-службы.