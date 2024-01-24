Артур — о матче против «Спартака»: Мы рассчитываем выйти из него победителями

Нападающий питерского «Зенита» Артур высказался об уровне Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что перед переездом в Санкт-Петербург изучил всё, что связано с российским футболом, и знает команды, которые являются принципиальными для «сине-бело-голубых». По его мнению, российский чемпионат является очень конкурентным.

«Поэтому я должен как можно скорее адаптироваться к нему, ведь уже в начале марта нас ждет важный матч (Прим. - против «Спартака»), Класико — и мы рассчитываем выйти из него победителями», - приводит слова Артура пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Зенит» ушёл на зимнюю паузу на второй строчке в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла.