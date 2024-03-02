​«Плохое решение»: Камоцци оценил отъезд Абаскаля

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался по поводу решения Гильермо Абаскаля смотреть матч с «Зенитом» на клубной базе. Как известно, испанец дисквалифицирован, поэтому находиться на тренерской скамейке он не сможет. Абаскаль отправился в Москву.

«Это плохое решение Абаскаля. Тренер должен быть лидером команды, наставником не только технически, но и по-человечески. Как можно оставить своих подопечных одних в таком сложном путешествии? Он, наверное, боится идти на «Газпром Арену»? – цитирует Камоцци Sport24.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Матч девятнадцатого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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