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«Не понимал он русскую душу» – Файзулин рассказал, почему у Манчини не получилось в «Зените»

04 Января 2024 • 12:15 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Экс-игрок петербургского «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением насчёт того, почему Роберто Манчини не смог добиться успеха во главе «сине-бело-голубых». Напомним, Роберто возглавлял команду в сезоне 2017/18, после чего ушёл в сборную Италии, с которой позже выиграл чемпионат Европы.

«Не понимал он русскую душу, не собирался много времени здесь проводить. Манчини для многих остался загадкой. Заработал хорошие деньги, уехал незаметно», – сказал Файзулин в беседе с изданием Bobsoccer.

Отметим, что во главе «Зенита» Манчини не выиграл ни одного трофея за один сезон. Более того, команда финишировала на пятом месте в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберто Манчини Виктор Файзулин ещё теги

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