Лепёхин: Марио Фернандес не оправдал надежды

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на исключение защитника Марио Фернандеса из заявки «Зенита» на вторую часть сезона.

«Можно ли назвать трансфер Фернандеса провальным? Я бы не разбрасывался такими терминами. Скажем так: не оправдал надежды», — приводит слова Лепёхина Rusfootball.

Ранее стало известно, что 33-летний футболист пропал из заявки «Зенита».

Напомним, Фернандес присоединился к «сине-бело-голубым» прошлым летом. В составе команды он принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета этого года.