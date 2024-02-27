«Амарал может создать отличную команду в «Спартаке» — Канейра

Бывший игрок «Бенфики» Марку Канейра поделился комментарием о новом спортивном директоре Томаше Амарале.

По словам эксперта, Амарал проделал отличную работу в португальской «Бенфике», где много времени уделяется молодым футболистам.

«Я думаю, что Амарал может создать отличную команду в «Спартаке». У него есть знания. Поэтому они выбрали Амарала», — приводит слова Канейры издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Амарал перешел на должность спортивного директора «Спартака» в конце прошлого года, заменив на этом посту Пола Эшуорта.

Сейчас коллектив Гильермо Абаскаля располагается на пятой строчке в чемпионате России, имея в копилке 30 баллов после 18 туров.