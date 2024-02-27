Игнатов: Джикия остаётся лидером и капитаном «Спартака»

Атакующий полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о ситуации защитника и капитана команды Георгия Джикии, который потерял место в стартовом составе.

«Джикия всегда был лидером на поле и в раздевалке. Сейчас мало что изменилось, в частности в раздевалке. Он как являлся нашим капитаном, так им и остается», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ»,

В первой части сезона 30-летний Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джикии в пять миллионов евро.