Колосков: «Результат матча «Зенита» со «Спартаком» справедливый, игра была равная»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Зенитом», который закончился ничьей 0:0.

- Как вам игра? Наверняка предполагали, что будет много голов.

- Я не рассчитывал на искрометный футбол, потому что это был первый матч после длительного перерыва. Встреча «Зенита» со «Спартаком» подтвердила мои предположения. Это была типичная весенняя игра. Было много страсти, движения, борьбы, но мало футбола. Мы не увидели каких-то комбинаций. А вот процент брака был большой, причем во всем: в передачах, в обводке. Ударов по воротам практически не было, только пара полуголевых моментов и все.

- Как вам физическая готовность команд?

- Она была очень хорошая. Теперь дело за мастерством.

- Кто был ближе к победе?

- Было небольшое преимущество питерцев во владении мячом, а так игра была равная. Результат абсолютно справедливый.

- Как-то сказалась на игре «Зенита» потеря очков «Краснодаром»?

- Не думаю. Когда игроки выходят на поле, они про все забывают. Тем более чемпионат только возобновился и командам еще играть и играть. Ребята посмотрели результат матча «Краснодара» и пошли играть. Вот и все. Это никак не влияет на их психологию.

- Угальде признали лучшим игроком встречи. Согласны с таким выбором?

- Я бы вообще никого не выделял, но раз это требуется, думаю, что выбор правильный. Хотя Угальде мне ничем особо не запомнился.

- В обеих командах были новички. Кто из них вам больше понравился?

- Педро, который вышел на последних минутах. Он сразу проявил себя, показал, как надо играть в футбол. Человеку 18 лет, но видно, что это хороший мастер. А так всё, как обычно: борьба, беготня, страсти.

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- Промеса не хватало «Спартаку»?

- Никто этого не скажет. Нет игрока и нет. Может, если бы он вышел, было бы хуже. Или наоборот.

- Как вам связка Соболев – Угальде? На сборах они в таком сочетании не играли. Показалось, Соболев потерялся на поле.

- Особо его не было заметно, ну и что? Сегодня не видно, завтра будет видно. Это была первая игра после большого перерыва. Все нормально. Всё соответствует весеннему футболу.

- Как отнеслись к тому, что Абаскаль не остался в Питере на матч, а улетел в Москву?

- А что ему делать в Питере? Он дал команде установку, назвал состав. Какой ему смысл там сидеть? Правильное решение.

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Елена Григорьевская