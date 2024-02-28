Шеддира отказался переходить в «Спартак»

Нападающий «Фрозиноне» Валид Шеддира, права на которого принадлежат «Наполи», не захотел переходить в «Спартак» текущей зимой. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, московский клуб сделал предложение о покупке 26-летнего марокканца, однако сам Шеддира не захотел переезжать в Россию, отдав предпочтение «Фрозиноне».

В текущем сезоне нападающий провёл за «Фрозиноне» 27 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 6 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.