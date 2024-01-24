Агент Нестора: «Переход Родриго в РПЛ возможен»

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, не исключил переход своего клиента в российский клуб нынешней зимой.

«Трансфер Родриго в РПЛ возможен. Нужно подождать», — приводит слова Бермана «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего бразильца заинтересован «Зенит». Напомним, в текущее трансферное окно петербургский клуб уже подписал нескольких бразильских игроков: Артура, Нино и Педро.

В прошлом году Нестор провёл в составе своей нынешней команды 42 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 9 миллионов евро.