Семшов рассказал, благодаря чему Семак добился успеха

Бывший полузащитник «Динамо» и национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением о качествах Сергея Семака во времена игровой карьеры.

Семак, которому сегодня исполнилось 48 лет, сейчас является главным тренером «Зенита». Под его руководством петербургский клуб выиграл пять титулов чемпионата России подряд. Ранее он возглавлял «Уфу».

- Он был по‑спортивному злой, не хотел никогда уступать. Именно эти качества помогли ему добиться успеха, - приводит слова Семшова «Матч ТВ».

«Зенит» в текущем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. 2 марта «сине-бело-голубые» встретятся со «Спартаком».

Семшов по ходу своей карьеры выступал за московские «Динамо» и «Торпедо», самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит». В его активе 56 матчей за сборную России.