Денис Адамов: «Конечно, хотелось выиграть, поэтому обидно»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:0).

- Игра была тяжелой для обеих команд. Со своей стороны скажу, что немного обидно, что дома не взяли три очка, потому что владели преимуществом по ходу игры.

- Обидно не взять победу. Вы были лучше. Что вы имеете в виду?

- В любой игре обидно, когда не побеждаешь, тем более, дома. Все прекрасно понимают, что этот матч много значит для нас, для города. Конечно, хотелось выиграть, поэтому обидно.

- В последней атаке, когда бил Игнатов, ты задел мяч?

- Хорошо пробил в дальний, если честно. Касания не было.

- Чем «Спартак» удивил, было что-то? Прессинг?

- По первому тайму и по второму можно выделить быстрые атаки. Команда хорошо выбегала. Мы больше владели преимуществом и мячом. «Спартак» в конце мог забить. Быстрые атаки назову.

- Ничья «Краснодара» была мотивацией сравняться по очкам?

- Конечно, было. Когда прямой конкурент теряет очки, хочется тоже набрать очки и занять свое место. Игру не смотрели, потому что сами готовились к матчу. Буквально 15 минут посмотрел и всё, мы сразу выехали. Не до игры «Краснодара», больше о своей думали.

- Вас не смущало то, что все называли безоговорочными фаворитами матча?

- Честно могу признаться. Я прессу не читаю, поэтому не могу сказать. Наверное, кто-то писал, потому что игра дома, для нас домашняя. Думаю, поэтому и считали фаворитом.