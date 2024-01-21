Экс-игрок «Зенита» Скроботов тренировался с «Шинником»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Иль Скроботов был замечен на сборах другой команды. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», футболист тренировался с ярославским «Шинником».

Впрочем, стало известно, что недавно Скроботов покинул сборы команды. Скорее всего, защитник не смог впечатлить тренерский штаб «Шинника», который в данный момент занимает тринадцатую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

Отметим, что 23-летний Скроботов за свою карьеру успел отыграть всего четыре матча в Российской премьер-лиге, где отметился одним забитым голом. Ранее Илья выступал за белорусский клуб «Ислочь», но недавно стал свободным агентом.