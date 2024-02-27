Канейра: «У Тавареша большой талант»

Бывший игрок «Бенфики» Марку Канейра высказался о португальском защитнике московского «Спартака» Томаше Тавареше.

— У него большой талант. Это хороший молодой игрок, а им нелегко уезжать за границу в их возрасте, — приводит слова Канейры «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что в курсе серьезной травмы Тавареша, однако отметил, что у футболиста все равно есть большой потенциал.

Напомним, 22-летний игрок порвал крестообразные связки прошлым летом и не провел ни одного матча в текущем сезоне.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.