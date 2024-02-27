Игнатов: Амарал — квалифицированный специалист

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о новом спортивном директоре команды Томаше Амарале.

Напомним, 32-летний специалист заменил на посту спортивного директора «красно-белых» Пола Эшуорта, который перебрался на должность технического директора.

«Видно, что человек с большим опытом, многое знает и понимает. Его опыт и игроки, которых он показал футболу, говорят за себя. Квалифицированный специалист», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Полузащитник отметил, что Амарал сразу выразил готовность помогать любому футболисту с любой проблемой.

В текущем сезоне 23-летний Игнатов провел 21 матч во всех турнирах, забил три гола и стал автором четырех ассистов.