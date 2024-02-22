«Зенит» отзаявил Марио Фернандеса

Бразильский защитник «Зенита» Марио Фернандес исключён из заявки команды. 33-летний футболист больше не числится в составе санкт-петербургского коллектива на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Напомним, Фернандес присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Фернандеса с «Зенитом» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в два миллиона евро.

После 18 туров «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.