«Ботафого» пытается снизить сумму выкупа Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Ботафого» на правах аренды.

По информации журналиста Хулио Мигеля Нету, бразильский клуб хочет взять Вендела в аренду с обязательством выкупа. При этом отмечается, что «Ботафого» намерен снизить сумму возможного трансфера, а также пытается уговорить главного тренера «Зенита» Сергея Семака, не желающего отпускать Вендела, продать футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласился отпустить Вендела в «Ботафого».

Напомним, бразильский футболист выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 18 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Вендела в 22 миллиона евро.