Игнатов — о своей игре: «Хочется уменьшить количество ошибок»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос, доволен ли он своей игрой в первой части сезона.

«Были взлеты и падения, скажем так. Хочется уменьшить количество ошибок, закрепить свою хорошую игру», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых три раза поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

Действующий контракт Игнатова со «Спартаком» рассчитан до конца 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,8 миллиона евро.