Валуев: «Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба»

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, 25-летний футболист договорился о контракте с московским клубом, который начнёт действовать с лета нынешнего года. До этого момента Круговой будет выступать за «Зенит-2».

По мнению Валуева, если ЦСКА намерен заполучить Кругового уже нынешней зимой, то должен обсудить этот вопрос с «Зенитом».

«Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба. Ему был предложен новый контракт на пять лет, насколько я знаю. Он отказался его подписывать. Наверное, не видит дальше себя в «Зените» — зачем на него рассчитывать в такой ситуации?» — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Круговой провёл в составе «сине-бело-голубых» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.