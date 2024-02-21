Лепёхин: «Кержакову не очень сложно найти замену»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном завершении карьеры вратаря петербургской команды Михаила Кержакова.

По мнению эксперта, если такое случится, «Зенит» без проблем сможет найти замену 37-летнему игроку, так как в чемпионате России игра вратаря не является определяющей для команды из Санкт-Петербурга.

«В этом нет ничего удивительного, потому что все когда-то заканчивают карьеру. В данном контексте Кержакову не очень сложно найти замену. Я думаю, Адамов, Гойло и Васютин готовы заменить его. Потому что работа в «Зените» на воротах не имеет такого колоссального значения», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

В текущем сезоне Кержаков провёл за «Зенит» 15 матчей, пропустил 12 голов и в восьми встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт опытного вратаря с петербургским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.