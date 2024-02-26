Ловчев — о приговоре Промеса: «Не верю европейским судам»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о уголовном деле нападающего московской команды Квинси Промеса. Напомним, ранее нидерландский суд приговорил 32-летнего вингера к шести годам лишения свободы.

По словам Ловчева, он с недоверием относится к приговорам, которые выносят в европейских странах.

«В последнее время смотрю, как к нашему спорту относятся в Европе. Как эти европейские суды на нас смотрят? Какие приговоры выносят? Честно, я им не верю ни одному», — приводит слова Ловчева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.