​Тарханов: «Семак – боец по жизни»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака. Напомним, во вторник Сергею Богдановичу исполнилось 48 лет.

«Семак умеет работать со звёздами, поэтому он так долго приносит результат. Он вообще боец по жизни. Всегда справляется с давлением, настоящий лидер. Даже в 20 лет у меня в ЦСКА капитаном стал. А такое редко бывает. Всегда был лидером. Семак лучше как игрок или как тренер? Сергей одинаково силён везде», - сказал Тарханов.

В настоящий момент Сергей Семак готовит «Зенит» к домашнему матчу чемпионата России против «Спартака». Команды сыграют в субботу, 2 марта.