Тренер «Спартака» Слишкович: «Небольшое разочарование присутствует»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Тяжелый непростой матч для обеих команд. У вас была обратная связь с Гильермо Абаскалем по итогам игры? Он что-то уже сказал?

- Пока еще нет. У нас не было такой необходимости общаться, потому что мы обо всем договорились заранее. Все сценарии уже были обсуждены, у нас есть штаб аналитиков и так далее. Мы были готовы к любому развитию событий.

- По игре. Очень тяжелый вход для «Спартака» в игру, в первые 10-15 минут «Зенит» практически не выпускал вашу команду со своей половины поля. Что потом удалось изменить?

- Здесь я с вами не соглашусь. Да, у «Зенита» был мяч, да, он передавался, что соперник любит делать. Тем не менее, самый опасный момент, который был, мы его создали сами, когда Даниил Хлусевич вынес мяч. В целом если брать весь матч, самый опасный момент был у нас на 90-й минуте.

- У вас есть разочарование, потому что этот момент и другие шансы не удалось реализовать? Считаете ли вы результат матча закономерным?

- Считаю, что если брать в целом, результат справедлив. Если брать, как играли мы, как играл «Зенит», тем не менее, имея в концовке матча на 90-й минуте два таких хороших момента, чувствуя, что ты и физически способен, что команда свежа и бежит на контратаках, конечно, небольшое разочарование по этому поводу присутствует. Но в целом можно сказать, что результат справедлив.