«Спартак» сделал официальное заявление по ситуации с нападающим Квинси Промесом, который был задержан полицией в ОАЭ.

«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», - говорится в заявлении, которое пресс-служба «Спартака» предоставила журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт 2 марта.

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