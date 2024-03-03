Деменко предположил, почему тренер «Спартака» Абаскаль смотрел матч с «Зенитом» на клубной базе

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о решении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля не присутствовать на матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Я не понимаю, почему Абаскаль остался на базе. Что внутри команды творится? Есть тренер, как бы там ни было, он смотрит эту игру, может, из-за фарта не едет», — цитирует Деменко «Чемпионат».

Напомним, из-за дисквалификации, полученной Абаскалем после матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата», испанский тренер не имел возможности находиться на скамейке запасных своей команды в игре против «Зенита».

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.