«Спартак» не интересуется Помазуном

«Спартак» не заинтересован в услугах вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего сейчас на правах аренды в составе «Урала».

Ранее сообщалось, что переговоры по переходу 27-летнего голкипера находятся на завершающей стадии. Однако, как отмечает Metaratings, вратарь не входит в сферу интересов «красно-белых», поэтому никаких обсуждений возможного трансфера Помазуна в «Спартак» в настоящий момент не ведётся.

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2,5 миллиона евро.

Напомним, сейчас «Спартак» представляют три вратаря: Александр Селихов, Александр Максименко и Илья Свинов. После 18 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.