Чернышов: «У «Твенте» заблестели нули в глазах от трансфера Угальде в «Спартак»

Бывший наставник «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о переходе нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в московский клуб.

Чернышов отметил, что в условиях отстранения от международных турниров, российские клубы вынуждены переплачивать за иностранных игроков. Поэтому чего-то удивительного в столь высокой сумме за трансфер Угальде (около 13 миллионов евро) эксперт не видит, хоть и отмечает, что покупать не самого звёздного 21-летнего игрока за такие деньги — это риск.

«Спартак» выложил приличную сумму за игрока «Твенте». Нидерландский клуб, хоть и заявил, что с Россией особо дел никто не имеет, но их это не смутило, когда они увидели сумму. Закрыли глаза на то, какое у них отношение сейчас к нам. Когда нули в глазах заблестели, то уже всё остальное ушло на второй план», — цитирует Чернышова Metaratings.

В нынешнем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.