Динияр Билялетдинов — о подсказках Джикии тренеру: «В своё время Ребров тем же занимался»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал поведение капитана «красно-белых» Георгия Джикии в матче с «Зенитом» (0:0).

Напомним, всю игру защитник провел на скамейке запасных, однако по ходу матче несколько раз давал подсказки своим товарищам, а также старшему тренеру Владимиру Слишковичу.

«В свое время Ребров тем же занимался. Ребята, которые уже долго в «Спартаке», они уже имеют какой-то вес и пользуются моментами, когда можно подсказать», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, несмотря на то, что сейчас Джикия не играет, он точно еще пригодится команде.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.