Лепёхин — о большом количестве иностранцев в составе «Зенита»: «Профессиональный спорт — прежде всего, результат»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о трансферной политике петербургского клуба, которая нацелена на приобретение преимущественно бразильских игроков.

Напомним, текущей зимой состав «сине-бело-голубых» уже пополнили Педро, Артур, Нино, а также Ильзат Ахметов, перешедший из «Краснодара».

По словам Лепёхина, ему хотелось бы, чтобы за «Зенит» выступало больше российских футболистов. При этом, как отмечает эксперт, в профессиональном спорте самое важное — это результат.

«Конечно, хотелось бы, чтобы за команду играли россияне, ещё и молодые, ещё и свои воспитанники. Но я понимаю, что профессиональный спорт — прежде всего, результат. Иногда говорят: «Команда омолаживается», слышали? Ну так она омолаживается, когда нет финансов», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут в начале марта против «Спартака».