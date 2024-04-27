Футболист «Спартака» Медина рассказал об отношениях со Слишковичем

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина поведал о своих отношениях с исполняющим обязанности главного тренера команды Владимиром Слишковичем.

«Со Слишковичем хорошие отношения. Мы упорно работаем всей командой. Когда меняется тренер, немного сложно. Но мы упорно работаем», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль.

После 25 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 39 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке РПЛ «народная команда» встретится с «Локомотивом» на своем домашнем стадионе «Открытие Банк Арена».