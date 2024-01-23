Орлов — о замене Круговому в «Зените»: «Я что-то знаю»

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал на тему того, кто может заменить защитника Данила Кругового в «Зените». Напомним, ранее стало известно о том, что ближайшим летом 25-летний футболист присоединится к ЦСКА.

Ранее сообщалось, что претендентами на переход в петербургский клуб являются: Даниил Хлусевич («Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов») и Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

«Я не буду называть фамилии, это смешно. Почему? Потому что я что-то знаю и лучше не буду говорить», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой Футбол».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Свой первый матч в весенней части чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут 2 марта против московского «Спартака».