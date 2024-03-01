​Марио Фернандес назвал лидера среди бразильцев в «Зените»

Защитник Марио Фернандес ответил на вопрос, кто является лидером среди бразильских футболистов «Зенита».

«Лидер – Дуглас. Среди нас он больше всего времени провёл в «Зените». Он капитан, умный игрок и большой профессионал. Логично, что он лидер. Я Дугласа бесконечно уважаю и восхищаюсь им», - цитирует Фернандеса Metaratings.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Гамбурга». С тех пор бразильский защитник провёл 169 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и 29 голевых передач на партнёров.

В субботу, 2 марта, «Зенит» проведёт первый официальный матч в 2024 году – против «Спартака».