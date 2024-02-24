Камоцци: «Угальде точно поможет «Спартаку»

Известный менеджер Франко Камоцци поделился комментарием о новичке московского «Спартака» Манфреде Угальде.

«Угальде точно поможет «Спартаку» во второй части РПЛ. Им нужен такой игрок, его не хватало», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний форвард присоединился к «Спартаку» этой зимой, перебравшись из «Твенте». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 встречах во всех турнирах, в которых забил девять голов и оформил семь ассистов.

Стоит сказать, что Угальде уже провел несколько товарищеских игр в составе «красно-белых» и отметился двумя мячами.