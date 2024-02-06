Мостовой: «Для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение о ситуации, которая сложилась между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

Ранее агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинёв заявил, что Джикия не останется в «Спартаке», если испанский специалист продолжит работу с командой.

По мнению Мостового, для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля.

«Георгий много лет играл в команде, был одним из главных действующих лиц, капитаном, завоевал чемпионство. А Абаскаль что? Приехал — уехал. Как и многие другие иностранные тренеры в истории «Спартака», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В составе «красно-белых» защитник успел выиграть чемпионат России, а также стать обладателем Кубка и Суперкубка страны.