Камоцци назвал четырёх игроков, которые не смогли оправдать ожиданий в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал игроков московской команды, которые не смогли оправдать ожиданий.

«Если говорить о футболистах, которые не оправдали ожиданий и свой потенциал, то в «Спартаке» это Тиль, Хендрикс и Николсон. Они нас подвели», — цитирует Камоцци Sport24.

Из российских футболистов итальянский специалист выделил нападающего Александра Кокорина, выступавшего за «Спартак» в период с августа 2020 по январь 2021 года. По словам Камоцци, Кокорина в команду приглашал не он, а бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

В общей сложности за «красно-белых» Кокорин провёл 10 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. В настоящий момент 32-летний футболист выступает за кипрский «Арис».