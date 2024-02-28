Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в чемпионате России.

«Кто станет чемпионом РПЛ в этом сезоне? Один Господь Бог знает. Не знаю, станет снова «Зенит» чемпионом или нет. «Краснодар» – хороший конкурент», — сказал Сёмин.

Напомним, после 18 сыгранных туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, сумев набрать 38 очков. На второй позиции располагается «Зенит», который отстает от лидера чемпионата на два зачетных балла.

2 марта «Зенит» встретится дома со «Спартаком», а «Краснодар» примет «Рубин».