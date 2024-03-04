Радимов: Джикия здорово заменил Абаскаля в игре с «Зенитом»

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием о поведении защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии в матче с «Зенитом».

Напомним, встреча 19-го тура чемпионата России завершилась нулевой ничьей. Джикия провел весь матч на скамейке запасных, однако активно подсказывал своим партнерам, что нужно делать на поле. Помимо этого, он даже что-то говорил старшему тренеру Владимиру Слишковичу, который заменял на бровке дисквалифицированного Гильермо Абаскаля.

— Джикия очень здорово заменил отсутствующего главного тренера на скамейке, — написал Радимов в своем телеграм-канале.

После 19 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

В следующем туре «красно-белые» примут «Факел» (10 марта).