​Уткин отреагировал на ничью «Зенита» и «Спартака»

Известный журналист Василий Уткин сделал публикацию в телеграм-канале после завершения битвы двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках девятнадцатого тура Премьер-лиги. Питерцы были явными фаворитами, но матч завершился со счётом 0:0. Одна лишь сенсация не впечатлила Уткина, судя по его комментарию.

«Что ж, это была наиболее бездарно проведённая суббота года», - написал Уткин.

«Зенит» по-прежнему располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» за счёт ничьей поднялся на четвёртое место, но «Локомотив» смог матч тура проведёт в воскресенье.

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