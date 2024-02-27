Игнатов: Восемь очков от «Краснодара» — не так много

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался об отставании от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

«Это не так много. Если мы сфокусируемся на себе и просто соберемся — все по силам», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний хавбек появился на поле в 21 матче во всех турнирах, забил три гола и записал в свой актив четыре ассиста.

По итогам 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Гильермо Абаскаля 30 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь зачетных баллов.