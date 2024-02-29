Юрист — о задержании Промеса: «Теперь всё намного хуже, чем ожидалось»

Юрист Андрей Князев отреагировал на информацию о том, что нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес задержан в аэропорту Дубая (ОАЭ).

«Если к нему были претензии, то почему правоохранительные органы не осуществили их до вылета из аэропорта? Теперь для Промеса в этом деле всё намного хуже, чем ожидалось», - цитирует эксперта издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что игрок сейчас находится в отделении полиции вместе с сотрудниками службы безопасности «красно-белых».

В феврале этого года форвард был приговорён к шести годам лишения свободы в Нидерландах за контрабанду наркотиков. После этого его объявили в международный розыск.