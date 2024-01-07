Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Малком Филипе до своего ухода был лучшим игроком Российской премьер-лиги. Также тренер самарского клуба рассказал, смог ли кто-то из российских игроков приблизиться к уровню бразильца.

«В РПЛ лучшим был Малком, но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился», – приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Напомним, летом минувшего года Малком за 60 миллионов евро перебрался в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Перед уходом бразилец успел получить российское гражданство.