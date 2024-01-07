Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома

07 Января 2024 • 14:20 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что экс-нападающий петербургского «Зенита» Малком Филипе до своего ухода был лучшим игроком Российской премьер-лиги. Также тренер самарского клуба рассказал, смог ли кто-то из российских игроков приблизиться к уровню бразильца.

«В РПЛ лучшим был Малком, но после его ухода ни один российский игрок, к сожалению, к этому уровню пока не приблизился», – приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Напомним, летом минувшего года Малком за 60 миллионов евро перебрался в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Перед уходом бразилец успел получить российское гражданство.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Игорь Осинькин Малком Филипе ещё теги

Новости по матчу

05 Января
11:53
Горшков рассказал, какой результат станет для «Крыльев Советов» отличным
24 Декабря
17:06
Дьяков: «Футболисты сейчас перегружены»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 17
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» 6
​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» 5
​Два топ-клуба АПЛ готовы побороться за Педри из «Барселоны» 5
​Клопп пожелал команде Салаха провалиться на Кубке Африки 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
14:20 · Россия. Премьер-лига
Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома
14:03 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отдать одного из своих бразильцев в аренду эксклюзив
05:40 · Россия. Премьер-лига
Масалитина удивляет гипотетический трансфер Ахметова
00:17 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко - о проблемах Промеса: «Много «Спартак» не потеряет»
06 Января
23:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Футболисты - не та публика, которая блещет разумом»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв верит в то, что увидит ЦСКА в тройке призеров в конце сезона
22:20 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Сперва надо показать себя дома, а потом уже думать о топ-5»
21:18 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке» 1
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «За медали РПЛ будут бороться 5-6 команд»
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Спартак» имеет шансы на чемпионство
19:28 · Россия. Премьер-лига
«Я иду за тобой»: Дзюба бросил вызов Глушенкову фото
18:57 · Россия. Премьер-лига
​«Санитары РПЛ»: Зарема Салихова оценила политику «Зенита»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев ожидает увидеть Слуцкого в РПЛ
18:19 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» высказались о ситуации с будущим Веры
17:41 · Россия. Премьер-лига
​Агент Мусы – о возможном трансфере в клуб РПЛ: «Пока нет никакого прогресса»
Все новости
Рекомендуем