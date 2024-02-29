Адвокат объяснил, в каком случае «Спартак» может расторгнуть контракт к Промесом

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов поделился комментарием о возможном расторжении трудового соглашения между «Спартаком» и Квинси Промесом.

Ранее появилась информация, что нидерландский футболист был задержан в аэропорту Дубая перед вылетом «Спартака» в Санкт-Петербург.

«Если Промес будет экстрадирован в Нидерланды, то у клуба будут все основания для досрочного расторжения соглашения с футболистом», — заявил адвокат «Газета.Ру».

Напомним, ранее Промес был приговорен в шести годам колонии амстердамским судом.

В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл в 21 матче с учетом РПЛ и Кубка России, забил восемь мячей и сделал восемь ассистов.

Адвокат Калинов: У ОАЭ есть все основания для экстрадиции Промеса в Нидерланды

Футболист «Спартака» Промес задержан полицией ОАЭ