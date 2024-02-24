Чистяков — о переходе Кругового в ЦСКА: «Наверное, он правильно поступил»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков прокомментировал предстоящий уход Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

Напомним, ранее Круговой подписал трудовой договор с ЦСКА и летом на правах свободного агента перейдет в стан «армейцев».

Чистяков признался, что был удивлен переходу Кругового, но он долгое время сидел на замене под Дугласом Сантосом, который никогда не травмируется и является лучшим игроком «Зенита».

«Дане тоже нужно было что-то менять, чтобы играть. Мы не молодеем. Поэтому, наверное, он правильно поступил», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Круговой принял участие в 18 матчах во всех турнирах и стал автором двух голевых передач. Остаток сезона футболист проведет во второй команде «сине-бело-голубых».