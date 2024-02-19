Промес мог оказаться в «Милане»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в 2019 году мог оказаться в «Милане».

Напомним, в то время нидерландский футболист выступал за «Севилью». По информации Relevo, «Милан» попросил своего тогдашнего технического директора Леонардо договориться о подписании Промеса, однако «россонери» получили отказ от «Севильи».

Отметим, что летом 2019 года Промес перешёл из испанского клуба в амстердамский «Аякс», за который выступал до февраля 2021 года.

В нынешнем сезоне 32-летний вингер провёл в составе «Спартака» 21 матч, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Нидерландов в 6 миллионов евро.